Заробитчане перевели в Украину невероятную сумму денег (ВИДЕО)
22.07.2017 (13:58)
5,4 млрд дол перечислили украинские гастарбайтеры в Украину за 2016 год
Благодаря безвизу украинцы чаще стали ездить в Польшу в поисках лучших заработков. Конечно, нелегально, ведь безвизовый режим не дает права на работу. Еще один фактор - санкции на переводы из России и падение курса рубля. И все же примерно два миллиона украинцев работает в РФ, каждый пятый из них - нелегально.
5,4 миллиарда долларов - такую сумму перечислили украинские гастарбайтеры в Украину за 2016 год. А это пятая часть (20%) доходов государственного бюджета.
Первую строчку продолжают занимать переводы из России. И по сравнению с 2015 годом гастарбайтеры перечислили на 200 миллионов долларов меньше (на 15,6%) - в общем 900 миллионов долларов.
На втором месте по переводам США - 600 миллионов долларов, что на 17% больше, чем год назад.
300 миллионов долларов и третье место в рейтинге заняли денежные переводы немецких работников.
Всего на страны Европы приходится две трети (66%) всех официальных валютных переводов.