Очередная потеря за несколько дней: В зоне АТО убит уроженец Закарпатья

22.07.2017 (16:05)

Война на Донбассе забрала жизнь закарпатца Алексея Калабишки

Это печальное известие подтвердили сразу несколько компетентных офицеров ВСУ, которые сейчас несут службу в зоне АТО.

Закарпатец Алексей Васильевич Калабишка погиб под Горловкой от осколочного ранения, которое он получил во время очередных массированных обстрелов.

Об одном погибшем за последние сутки отчитываются и в штабе АТО.

Алексей родом из села Плоское, что в Свалявском районе. У него осталась жена и 2 детей.

Заметим, що в пятницу и субботу (21-22 июля) На Закарпатье объявлено дни траура в память о погибших на Донбассе двух бойцов 128-й бригады, Золтана Балажа и Сергея Гладкого.



