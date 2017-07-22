Мукачевец погиб спасая своих детей от поражения электротоком

22.07.2017 (17:31)

На Закарпатье погиб мужчина спасая своих детей

Сегодня в Мукачево от поражения электрическим током погиб мужчина. Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции Ужгорода и Мукачево.

По словам очевидцев, мужчина погиб, спасая двух своих детей.

"На месте инцидента очевидцы сообщили, что двое детей погибшего играли во дворе, где схватились за трос, который выходил из соседнего дома и был под напряжением, и получили поражения электрическим током. Отец спас своих детей, однако сам от удара током погиб", - говорится в сообщении патрульной полиции.

На место трагического случая патрульные вызвали следственно-оперативную группу, бригады скорой медицинской помощи, облэнерго и ГСЧС.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, пока дети погибшего с ожогами находятся в больнице.

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http://ua-reporter.com/novosti/220992