Мукачевец погиб спасая своих детей от поражения электротоком

|На Закарпатье погиб мужчина спасая своих детей
Сегодня в Мукачево от поражения электрическим током погиб мужчина. Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции Ужгорода и Мукачево.
По словам очевидцев, мужчина погиб, спасая двух своих детей.
"На месте инцидента очевидцы сообщили, что двое детей погибшего играли во дворе, где схватились за трос, который выходил из соседнего дома и был под напряжением, и получили поражения электрическим током. Отец спас своих детей, однако сам от удара током погиб", - говорится в сообщении патрульной полиции.
На место трагического случая патрульные вызвали следственно-оперативную группу, бригады скорой медицинской помощи, облэнерго и ГСЧС.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, пока дети погибшего с ожогами находятся в больнице.
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