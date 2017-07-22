Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 23 июля 2017 г.

23.07.2017 (08:29)

В Ужгороде днем ясно, вечером дождь c грозой

В Закарпатской области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, днем ​​кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в горных долинах местами туман. Ветер юго-восточный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-19° тепла, днем ​​26-31°, в горах местами 19-24° тепла.

В Ужгороде ржидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19°, днем ​​28-30° тепла.

Восход 05:52

Закат 21:22

Температура за последние 130 лет 23 июля:

макс: 31.4° (1964)

мин: 6.3° (1996)

Народный прогноз погоды: 23 июля отмечается день преподобного Антония Печерского. В старину заметили, если в этот день случится глухой гром - к тихому дождю, а если гром гулкий, можно ожидать ливня. С прежних времен до нас дошло ценное замечание для рыбаков: если гром в постный день (среда и пятница) - у рыбаков будет хороший улов рыбы.









