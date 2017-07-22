Табор закарпатских цыган "выжили" со Львова

23.07.2017 (08:49)

Во Львове сгорел табор цыган из Закарпатья

В ночь с 21 на 22 июля на улице Конюшинная во Львове сгорел цыганский табор. Об этом в субботу, 22 июля, сообщила пресс-служба Национальной полиции Львова.

Там уточнили, что сами цыгане в полицию, к медикам и пожарным не обращались. Место пожара обнаружили во время патрулирования сами правоохранители.

«Информация о пожаре от жителей поселения, построенного из палаток и временных конструкций по территории одного из торговых центров на ул. Конюшинная во Львове, спасателям и полиции не поступало. Правоохранители обнаружили задымление и огонь во время патрулирования данного района», - сообщили в полиции.

«На момент прибытия сотрудников полиции, на месте поселения не было ни одного жителя, горели остатки временных конструкций. В медицинские учреждения Львова обращений пострадавших во время пожара на ул. Конюшинная в настоящее время не поступало», - добавили в пресс-службе Нацполиции.

По информации правоохранителей, на территории этого поселения проживало около 60, из которых около 20 детей, приехавших на лето из Закарпатья и в последнее время серьезно мешали горожанам и туристам наглым поведением и воровством.

«К нам никто не обращался о необходимости привлечения специалистов на ул. Конюшинная и соответственно наших работников там не было», - сообщил главный специалист сектора по связям со СМИ ГСЧС Львовщины Игорь Курус.

Как стало известно, из-за пожара большинство цыган были вынуждены вернуться домой ночными поездами.

В последние дни споры о поведении цыган в центре Львова и пути решения этой проблемы вспыхнули с новой силой, призывы о депортации цыган за пределы города звучали даже из уст депутатов горсовета.

"Все они преимущественно из закарпатской пропиской - из Мукачево, Берегово. Как-то нам признались, что их выжили из Киева общественные активисты. Наверное в столице была похожая ситуация, однако общественность их оттуда вытолкала. Вот они и оказались во Львове", - рассказал руководитель оперативно -поисковый отдела управления уголовного розыска ГУ ЧП во Львовской области Юрий Дидух.

-

Без света, газа и дорог, или как живут закарпатские цыгане (ФОТО)



