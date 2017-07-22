Зачем жителям Закарпатья двойное гражданство? (ВИДЕО)

23.07.2017 (10:15)

Второе венгерское гражданство уже имеют более 100 тыс закарпатцев

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В Закарпатье одновременно иметь несколько паспортов давно стало распространенным явлением. Поданным венгерских медиа второе венгерское гражданство уже имеют более 100 тысяч закарпатцев.В основном жители Закарпатья получали гражданство в Венгрии чтобы иметь возможность ездить за границу работать, потому что даже безвизовый режим на сегодняшний день не решает вопросы о трудоустройстве.Норма Конституции в Украине не запрещает получать гражданоство других стран, она вообще этот вопрос не регулирует.Больше смотрите в видеосюжете: