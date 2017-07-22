Зрелищное ДТП двух "Мерседесов" на Закарпатье (ВИДЕО)
23.07.2017 (11:48)
ДТП в Виноградове:" Мерседес" снес "Мерседес"
Виноградовец Вячеслав Кус на видеохостинге "YouTube" обнародовал видео ДТП, которое произошло на улице Ивана Франко в Виноградове.
Водитель автомобиля "Мерседес", двигаясь по этой улице на большой скорости, не справился с управлением и столкнулся с другим транспортным средством этой же известной марки.
В результате этой аварии пострадал мужчина, который в момент ДТП общался с пассажиром автомобиля.