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Зрелищное ДТП двух "Мерседесов" на Закарпатье (ВИДЕО)

23.07.2017 (11:48)
ДТП в Виноградове:
ДТП в Виноградове:" Мерседес" снес "Мерседес"
Виноградовец Вячеслав Кус на видеохостинге "YouTube" обнародовал видео ДТП, которое произошло на улице Ивана Франко в Виноградове.
Водитель автомобиля "Мерседес", двигаясь по этой улице на большой скорости, не справился с управлением и столкнулся с другим транспортным средством этой же известной марки.
В результате этой аварии пострадал мужчина, который в момент ДТП общался с пассажиром автомобиля.



Жахи на дорогах Закарпаття (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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