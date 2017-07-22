С Украины уехали все клоуны, а цирки выставлены на продажу

|В Украине выставлено на приватизацию 7 цирков и 2 киностудии
В Украине выставлено на приватизацию семь цирков и две киностудии, список опубликовало Министерство экономического развития и торговли Украины. Согласно перечню, приватизации в 2017-2020 гг. подлежат 893 государственных предприятия.
В частности, в список вошло семь цирков и две киностудии: «Национальный цирк Украины», «Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко», «Харьковский государственный цирк имени Ф. Д. Яшинова», «Днепропетровский государственный цирк», «Запорожский государственный цирк», «Одесский государственный цирк», «Украинская студия хроникально- документальных фильмов», «Криворожский государственный цирк», «Львовский государственный цирк». А также «Государственная цирковая компания Украины» и «Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины».
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В Украине собираются ликвидировать тысячи госпредприятий
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Во время съёмок "Место встречи изменить нельзя" в 1978-1979 гг на Одесской киностудии трудилось порядка 2500 специалистов, в настоящее время менее 100... Профукали и промайданили всё и вся зато по числу долларовых миллионеров на душу населения 1 место в мире! А хохлы поправив кастрюлю на голове с маниакальным упорством винят весь мир особенно Путина (агрессор клятый) и США (скупердяи клятые - денег не дают) Прав профессор Преображенский - разруха не в клозетах, а в голове!!!