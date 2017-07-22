На Закарпатье в кувшине можно и воды напиться и помолиться (ФОТО)

23.07.2017 (13:35)

Уникальный кувшин на Перечинщине

В нашем крае много уникальных достопримечательностей. Это и современные мини-скульптуры, и старинные произведения искусства. Перечинщина также богата на интересные достопримечательности.

В частности, вблизи села Заричево сразу после Перечина у трассы можно увидеть уникальный кувшин. Высота его выше человеческого роста. Обустроено его было еще до олимпиады в 1980 году.

Вместе с Реметивским чайником сосуд установили строители Перечинского лесхоза, чтобы сделать наш край уникальнее, а леса - еще красивее.

Интересно, что кувшин смонтировано над источником. Напоминает он миниатюрную часовню. В нем кроме телесной можно утолить и духовную жажду и помолиться. Для этого даже есть соответствующие атрибуты.

У кувшина часто останавливаются водители, следующие по трассе.

Рядом также есть зона отдыха, установлены скамейки, можно устроить пикник.

А еще памятник постоянно разрисовывают разными цветами и, что радует больше всего, о ней заботятся и содержат в надлежащем состоянии.

А летом и осенью неподалеку можно приобрести дары леса, в частности, грибы.

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