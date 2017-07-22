Очередная трагедия в Закарпатье: В карьере возле Мукачево утонул мужчина

|В карьере возле Мукачево утонул 36-летний мужчина
Как сообщает ДСНС в Закарпатской области, вчера, 22-го июля около 21:00, спасателям поступило сообщение о несчастном случае на карьере вблизи села Нижний Коропец в Мукачевском районе.
Тридцати шестилетний мужчина утонул в водоеме. Водолазы-спасатели АРЗ СП нашли тело только утром сегодняшнего дня.
Сейчас ситуацию изучают правоохранители.
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Напомним, два дня назад, В Мукачевском районе утонул 17-летний парень, а за день до этого На популярном курорте в Закарпатье утонул 12-летний турист
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