Очередная трагедия в Закарпатье: В карьере возле Мукачево утонул мужчина

23.07.2017 (14:28)

В карьере возле Мукачево утонул 36-летний мужчина

Как сообщает ДСНС в Закарпатской области, вчера, 22-го июля около 21:00, спасателям поступило сообщение о несчастном случае на карьере вблизи села Нижний Коропец в Мукачевском районе.

Тридцати шестилетний мужчина утонул в водоеме. Водолазы-спасатели АРЗ СП нашли тело только утром сегодняшнего дня.

Сейчас ситуацию изучают правоохранители.

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Напомним, два дня назад, В Мукачевском районе утонул 17-летний парень, а за день до этого На популярном курорте в Закарпатье утонул 12-летний турист