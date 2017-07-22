Черное золото Карпат (ВИДЕО)

24.07.2017 (09:04)

На Закарпатье началась черничная "жатва"

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На полонинах началась черничная «жатва». Жители горных сел идут в горы целыми семьями. Цель у них одна - собрать чем больше ягод.Кто-то еще в долинах, а кто-то уже с полными ведрами и мешками ждет транспорт. Снести вниз несколько десятков килограмм черники берется не каждый. Хорошо, что сюда ездит машина, которая и забирает собранный урожай, говорят местные жители. После нескольких часов тяжелого труда можно и отдохнуть и отведать ягод. За день в долинах можно собрать не один десяток килограммов черники. Правда, для этого нужно хорошо поработать.Больше о сезоне черники на Карпатских вершинах смотрите в видеосюжете: