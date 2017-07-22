Очередной несчастный случай на воде, утонул еще один закарпатец

24.07.2017 (09:43)

На Мукачевщине утонул еще один человек

Вчера, 23 июля около 19:20, спасателям поступило сообщение о вероятном утопления в искусственном водоеме жителя Мукачевского района с. Верхняя Возница, 1966 г.р., проишествие случиорсь в селе Бобовище, что в Мукачевском районе.

Уже в 21:50 водолазно-спасательным отделением Ужгород группы водолазно-спасательных работ АРЗ СП тело предполагаемого утопленника нашли, изъяли на берег и передали правоохранительным органам.

К сожалению, количество утопленников на Закарпатье за последние дни резко возросло. Буквально в субботу, 22 июля В карьере возле Мукачево утонул 36-летний мужчина, за день до этого В Мукачевском районе утонул 17-летний парень, а 20 июля На популярном курорте в Закарпатье утонул 12-летний турист

По состоянию на 24 июля на территории Закарпатской области зарегистрировано 16 случаев гибели людей на воде. За аналогичный период прошлого года - 20 случаев (всего в 2016 году на водных объектах области погибло 22 гражданина).