В пяти районах Закарпатья начинается ремонт автодорог

24.07.2017 (10:25)

На Закарпатье начинаются масштабные дорожные работы

После небольшого перерыва, вызванного техническими причинами, дорожники возобновили работу по капитальному ремонту трассы «Мукачево-Рогатин» в Раховском районе. Кроме того, в ближайшее время начинаются капитальные ремонты дорог еще в пяти районах Закарпатья.

- Сегодня (24.07) происходит тендер на ремонт дороги «Нижние Ворота - Воловец - Межгорье», - сообщает Геннадий Москаль. - Объем финансирования - 30 млн гривен, источник - перевыполнение таможней плановых показателей (так называемый «дорожный эксперимент»). Уже состоялся тендер на ремонт дороги «Кольчино - Пузняковцы» (Мукачевский район). Объем финансирования - 9 млн гривен за счет «дорожного эксперимента». Также состоялся тендер на ремонт дороги «Угля - Малая Уголька» (Тячевский район). Объем финансирования - 4 млн гривен, источник - «дорожный эксперимент». Работы начнутся в ближайшее время после оформления документации. Состоялся тендер и на ремонт дороги «Рахов - Косовская Поляна - Ясная Поляна» в Раховском районе, источник финансирования - Государственный фонд регионального развития (ГФРР) и местный бюджет.

Уже объявлены тендеры на ремонт дорог «Долина - Хуст» в рамках Хустского района, ремонт дороги «Иршава - Виноградов» в рамках с. Заречье Иршавского района, ремонт дорог «Межгорье - Синевир» и «Майдан - Новоселица» в Межгорском районе. И повторно объявлен тендер на дорогу «Изки - Верхний Студеный» в Межгорье. Первый тендер не состоялся из-за отсутствия предложений.

Ремонт практически всех дорог на Закарпатье пока ведется за счет «дорожного эксперимента», - отмечает Москаль. Из средств ГФРР в область на сегодня поступило 9,5 млн из предусмотренных свыше 136 млн гривен. Когда поступит остальные, неизвестно.

Напомним, что в конце декабря прошлого года Верховная Рада включила Закарпатскую область в эксперимент, который предусматривает направлять на ремонт автодорог 50 процентов средств от перевыполнения ежемесячных плановых поступлений таможен. Инициировал изменения в в соответствующий законопроект Геннадий Москаль. Из нардепов от Закарпатья «за» проголосовали все кроме трех братьев Балог.

-

Ноу-хау от ужгородских дорожников: 3D-разметка (ФОТО)



