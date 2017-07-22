В Закарпатье ожидаются сильные осадки с грозами, выход воды из рек

24.07.2017 (10:36)

На Закарпатье возможен выход воды из рек

По информации Закарпатского областного центра по гидрометеорологии в течение суток 25 июля по территории Закарпатской области и г. Ужгород ожидаются дожди и грозы. Местами сильные ливни и крупный град.

Во время грозы местами шквалистое усиление ветра 17-22 м/с.



На реках 25-26 июля ожидаются повышение уровней воды на 0.5-1.5 м, в нижних течениях приток до 2.0 м. над уровнями, возможен выход воды на заводь. В местах прохождения сильных ливней будет формироваться значительный местный сток, мимолетное повышение уровней воды на малых водотоках, возможно образование селей.

У ГСЧС Украины в Закарпатской области

-

Из-за сильных ливней на Закарпатье вода в реках поднялась более чем на метр



