Россия травит младенцев в окупированном Донецке

24.07.2017 (11:03)

В Донецке массовое отравление детским питанием из российского "гумконвоя"

Не менее 20 маленьких детей попали в больницу из-за отравления детским питанием, которое прибыло в оккупированный Донецк в составе "гумконвоя".

Об этом сообщил координатор ИС Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, по состоянию на 23 июля в больницу Вишневского (ЦКГБ №1) попало 20 детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 года.

По словам родителей пострадавших детей, причиной отравления стало некачественное детское питание, товары в торговых сетях оккупированного Донецка, привезены из России в составе "гумконвоя".

-

В России умерло более 40 человек от отравления настойкой боярышника



