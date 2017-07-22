Россия травит младенцев в окупированном Донецке

|В Донецке массовое отравление детским питанием из российского "гумконвоя"
Не менее 20 маленьких детей попали в больницу из-за отравления детским питанием, которое прибыло в оккупированный Донецк в составе "гумконвоя".
Об этом сообщил координатор ИС Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
По его словам, по состоянию на 23 июля в больницу Вишневского (ЦКГБ №1) попало 20 детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 года.
По словам родителей пострадавших детей, причиной отравления стало некачественное детское питание, товары в торговых сетях оккупированного Донецка, привезены из России в составе "гумконвоя".
-
В России умерло более 40 человек от отравления настойкой боярышника
Рейтинг: 0