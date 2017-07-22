Полиция Закарпатья в сутки поймала десяток пьяных водителей

24.07.2017 (11:53)

На Закарпатье полиция зафиксировала два ДТП из-за алкоголя

Случаи управления транспортным средствов в нетрезвом виде зафиксированы в Мукачевском, Хустском, Тячевском, Раховском, Береговском, Виноградовском, Великоберезнянском и Воловецком районах. Двое из них попали в ДТП, а один вообще находился на рабочем месте.

В селе Великая Копаня Виноградовского района полиция остановила микроавтобус «Меrсеdеs Sрrиntеr» под управлением жителя села Тячевские Лазы, который нарушил требование дорожной разметки. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения прямо на рабочем месте, Драгер обнаружил у него 1,08 промилле алкоголя. У правонарушителя изъяли водительское удостоверение и отстранили от управления, составив соответствующий админпротокол. Правоохранители проводят работу с частным предпринимателем, у которого работает водитель-нарушитель.

В селе Красна на Тячевщине водитель микроавтобуса «Меrсеdеs», житель пгт. Дубовое, не справился с управлением и съехал в кювет. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Наряд ГБР, прибыв на место происшествия, обнаружил, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. От медосвидетельствование человек отказался. В присутствии двух свидетелей на правонарушителя составили соответствующий админпротокол и изъяли автомобиль на спецплощадку Дубовского отделения полиции.

Второе ДТП по вине пьяного водителя произошло поздно вечером на автодороге между Воловцом и Верхние Ворота. Автомобиль «ВАЗ-2105» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Vоlkswаgеn». Наряд ГБР установил, что водитель «Жигулей», житель Верхних Ворот, находился в состоянии алкогольного опьянения. От медосвидетельствование человек отказался, о чем в присутствии двух свидетелей был составлен соответствующий админпротокол. Водительские права у правонарушителя изъяли, машину передали родственнику водителя.

Других водителей останавливали за нарушение правил дорожного движения. Все составлены на нарушителей админпротоколы за ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) будет направлено в суд для принятия окончательного решения.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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Пьяный водитель в Ужгороде въехал в припаркованное авто (ВИДЕО)



