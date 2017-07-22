Вниманию водителей! На перекрестке Победы-Легоцкого в Ужгороде ограничен проезд

24.07.2017 (12:05)

В Ужгороде на перекрестке Победы-Легоцкого частично ограничено движение

Сегодня, 24 июля, с 13 часов будет частично ограничено автомобильное движение на перекрестке улиц Победы-Легоцкого в Ужгороде. Как уже сообщалось, здесь запланирована реконструкция транспортного круга.

Кроме того, сейчас в рамках проведения капитального ремонта улицы Победы (от ул. Легоцкого в с. Сторожница) будет перекрыто автомобильное движение по улице Победы от ул. Черновола до заезда в супермаркет «Велмарт».

Напомним, это первый этап работ, проводимых подрядная организация ООО "Александрия кэпитал", в дальнейшем планируется второй этап капремонта - от заезда к "Велмарт" и до перекрестка ул. Легоцкого. О начале второго этапа и связанные с этим ограничения движения автотранспорта будет сообщено дополнительно. В целом, по предварительным данным, работы по капитальному ремонту продлятся около двух месяцев.

Просьба к водителям учесть схему объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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Напомним, С 22 июля в Ужгороде частично перекрыли улицу Капушанскую предположительно на два месяца.



