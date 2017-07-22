Ретро-паровоз для Боржавской узкоколейки уже в Закарпатье (ФОТО)

24.07.2017 (14:23)

На Закарпатье прибыл ретро-паровоз для Боржавской узкоколейки

Вчера (23.07) в Берегово (Закарпатье) прибыл паровоз «ГР-280», который будет работать на Боржавской узкоколейке в рамках пилотного проекта Министерства инфраструктуры Украины при поддержке Закарпатской облгосадминистрации совместно с партнерами из Германии и Швейцарии.

- Сегодня паровоз выгрузят с железнодорожной платформы, на которой его транспортировали с г.Гайворон (Кировоград), а в ближайшие дни состоится пробный пуск «ГР-280» на Боржавской узкоколейке в пределах Виноградовского района, - сообщает Геннадий Москаль. - В первый рейс паровоз «заправят» буковыми дровами из Береговского лесхоза. С конца июля по конец августа в выходные и праздничные дни ретро-паровоз будет курсировать по узкоколейке между Иршавой, Хмельником и Виноградовым. Он будет тянуть три пассажирских вагона и один грузовой для велосипедов, мелкого груза и организации общественного питания.

Напомним, что пилотный проект с применением ретро-паровоза для популяризации Боржавской узкоколейки был задуман в начале года. В последние месяцы проект несколько раз находился на грани срыва по техническим причинам, однако благодаря настоянию Геннадия Москаля, который неоднократно обращался к руководству Мининфраструктуры и Укрзализныци, его удалось вернуть «к жизни».

Для справки:

Паровозы серии «ГР» изготавливались в Германии с 1947 по 1956 года в рамках репарации Советскому Союзу. На сегодня в Украине сохранилось всего несколько исправных паровозов ГР, один из которых - в г.Гайворон на Кировоградщине. Еще несколько паровозов этой серии установлены в различных городах как памятники.

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