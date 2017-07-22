Microsoft удалит старый добрый Paint из Windows

|Microsoft прощается с графическим редактором Paint
Компания Microsoft планирует удалить графический редактор Paint в следующем программном обновлении Windows.
Об этом сообщает издание The Guardian.
Следующее обновление Microsoft Windows 10, принесет множество новых функций, а Paint планируют удалить спустя 32 года работы.
С обновлением Windows 10 Creators Update, выпущенного в апреле, компания Microsoft представила новую версию Paint 3D, которая установлена рядом с традиционным Paint, но эта версия не будет иметь ничего общего с оригинальной программой, поскольку в ней создавать исключительно 3D и 2D изображение.
Paint был добавлен к "функциям, которые удалены или устарели в списке обновлений для обновления ОС Windows 10".
Когда Microsoft Paint будет официально изъято из Windows, еще не подтверждено, а точная дата выпуска обновления Windows Creator Updates также не известна.
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