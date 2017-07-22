На Закарпатье полиция поймала пьяного водителя автобуса на маршруте

24.07.2017 (15:37)

Нетрезвый водитель перевозил десять пассажиров на рейсовом автобусе

В Закарпатской области продолжается отработка по направлению профилактики аварийности на пассажирском транспорте. За неделю отработок, правоохранители обнаружили уже 24 правонарушения в сфере соблюдения правил перевозчиками. Среди них - нетрезвый водитель, перевозивший десять пассажиров на рейсовом автобусе.

Возле села Великая Копаня Виноградовского района полиция остановила микроавтобус «Меrсеdеs Sрrиntеr» под управлением 60-летнего жителя села Тячевские Лазы. Человек уже отрабатывал последний рейс, в салоне у него находилось десять пассажиров. При этом в крови у водителя обнаружено 1,08 промилле алкоголя. Мужчина не смог объяснить где употреблял спиртное и при каких обстоятельствах. Полиция факт задокументировала и подготовила материалы для направления в суд, а «Укртрансбезпека» начала проверку. Из-за такого дерзкое пренебрежение правилами безопасности водителя, перевозчик может лишиться лицензии.

Кроме этого во время отработок выявлено еще 23 нарушения при пассажирских перевозок на Закарпатье. Чаще всего водители перевозят количество пассажиров, которое превышает допустимые нормы и не соблюдают маршрута и графика движения рейсового автобуса. Отработка по этому направлению будут продолжаться и в дальнейшем.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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