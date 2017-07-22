Полиция разыскивает свидетелей разбойного нападения в Ужгороде

24.07.2017 (16:46)

В Ужгороде неизвестный напал с ножом на продавца аптеки

В воскресенье 23 июля около 2:30 на продавца аптеки по адресу: г. Ужгород, проспект Свободы, 20 неизвестный совершил разбойное нападение.

Мужчина подошел к окошку ночного отпуска лекарств, схватил работницу и, угрожая ножом, сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном. Нападавший скрылся. Приметы подозреваемого: был одет в черный спортивный костюм, черную шапку, имел среднего телосложения.

За 2-3 минуты после этого события в аптеку подошло несколько человек, которые пытались приобрести лекарства. Однако продавец была слишком напугана и не подошла к окошку.

Сотрудники криминальной полиции Ужгородского отдела устанавливают личность разбойника, напавшего на продавца.

Правоохранители обращаются ко всем гражданам, которые были на проспекте Свободы в ту ночь в то время с просьбой предоставить информацию, которая могла бы помочь следствию по тел. «102». Правоохранители особенно разыскивают клиентов аптеки, пришли сразу после разбойника и могли видеть подозреваемого.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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