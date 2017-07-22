В Ужгороде овчарка сильно покусала мужчину (ВИДЕО)

24.07.2017 (20:46)

Овчарка набросилась на парня в Ужгороде

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Глубокие рваные раны на обеих руках. Такие травмы получил житель Ужгорода Юрий Блага у себя во дворе, поздно вечером, в конце прошлой неделиЧерная овчарка, которую в квартире держит соседка и периодически выпускает гулять без намордника, - набросилась на парня и сильно покусала. Сейчас в страхе весь дом на 6 квартир - люди боятся выходить из дома из-за неконтролируемой собаки.Больше смотрите в видеосюжете: