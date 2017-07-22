В Ужгороде овчарка сильно покусала мужчину (ВИДЕО)
24.07.2017 (20:46)
Овчарка набросилась на парня в Ужгороде
Глубокие рваные раны на обеих руках. Такие травмы получил житель Ужгорода Юрий Блага у себя во дворе, поздно вечером, в конце прошлой недели
Черная овчарка, которую в квартире держит соседка и периодически выпускает гулять без намордника, - набросилась на парня и сильно покусала. Сейчас в страхе весь дом на 6 квартир - люди боятся выходить из дома из-за неконтролируемой собаки.
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