Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 25 июля 2017 г.

25.07.2017 (08:09)

В Ужгороде пасмурно, дождь

В Закарпатской области переменная облачность, сильные дожди и грозы, местами сильные ливни и крупный град. Ветер юго-восточный 7-12, во время грозы порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 14-19° тепла, днем ​​22-27°, в горах местами 16-21° тепла.

В Ужгороде облачно, ночью сильный дождь, днем ​​временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12, во время грозы порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 17-19°, днем ​​24-26° тепла.

Восход 05:54

Закат 21:19

Температура за последние 130 лет 25 июля:

макс: 33.7° (1963)

мин: 9.5° (1978)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память священномучеников Прокла и Илария. В народе этот день называли Прокл Великие Росы. Прокловы росы считаются целебными. В прежние времена их собирали для лечения глазных болезней. В старину верили, что роса в этот день наделяет красотой, спокойствием. Наши предки заметили, если на Прокла ночью нет росы, а в низинах нет тумана - к ненастью. А если ночная роса не просыхает - быть грозе. В это время зацветают гладиолусы.









