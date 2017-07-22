Смешная пародия на клип Ани Лорак (ВИДЕО)

25.07.2017 (08:53)

Пародия на клип Ани Лорак – "Удержи мое сердце"

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В сети набирает популярность забавная пародия на клип Ани Лорак – "Удержи мое сердце".Девушка, голос которой очень напоминает голос Лорак, поет о том, что происходит на видео.Соответствующим видео в соцсети Facebook поделился российский теле- и радиоведущий Михаил Козырев.Видеоряд остался таким же, как и в оригинальном клипе, а вот слова — изменили. Девушка, голос которой очень напоминает голос Лорак, поет о том, что происходит на видео."Вот эта фишка - "Если бы песня была о том, что происходит в клипе" - это чистое наслаждение! Прекрасная идея!" – отметил в подписи к видео Козырев.