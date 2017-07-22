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Смешная пародия на клип Ани Лорак (ВИДЕО)

25.07.2017 (08:53)
Пародия на клип Ани Лорак –
Пародия на клип Ани Лорак – "Удержи мое сердце"
В сети набирает популярность забавная пародия на клип Ани Лорак – "Удержи мое сердце".
Девушка, голос которой очень напоминает голос Лорак, поет о том, что происходит на видео.
Соответствующим видео в соцсети Facebook поделился российский теле- и радиоведущий Михаил Козырев.
Видеоряд остался таким же, как и в оригинальном клипе, а вот слова — изменили. Девушка, голос которой очень напоминает голос Лорак, поет о том, что происходит на видео.
"Вот эта фишка - "Если бы песня была о том, что происходит в клипе" - это чистое наслаждение! Прекрасная идея!" – отметил в подписи к видео Козырев.



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UA- Reporter.com
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