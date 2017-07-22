На Закарпатье люди выловили из пруда тело мужчины

|В Закарпатье вода унесла еще одну жизнь
Вчера, 24 июля в 12:00 к спасателям поступило сообщение о возможном утоплении в местном пруду вблизи с. В.Берегы Береговского района.
В 13:45 тело было извлечено из пруда местным населением, до приезда группы водолазов АРЗ СП. Обстоятельства гибели человека устанавливают правоохранительные органы.
Как сообщили спасатели, утонул мужчина 1973 года рождения.
Напомним, это уже 6 случай гибели людей в воде за последние дни:
23 июля
В Ужгородском районе в селе Сторожница было обнаружено тело несовершеннолетнего ужгородца
На Мукачевшине в искусственном водоеме в селе Бобовище утонул житель с. Верхняя Возница
22 июля
На карьере вблизи села Нижний Коропец в Мукачевском районе утонул мужчина
21 июля
Несчастный случай на озере с.Кленовец Мукачевского района забрал жизнь 17-летнего парня
20 июля
На популярном курорте в Закарпатье утонул 12-летний ребенок
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