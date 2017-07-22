На Закарпатье люди выловили из пруда тело мужчины

25.07.2017 (09:29)

В Закарпатье вода унесла еще одну жизнь

Вчера, 24 июля в 12:00 к спасателям поступило сообщение о возможном утоплении в местном пруду вблизи с. В.Берегы Береговского района.

В 13:45 тело было извлечено из пруда местным населением, до приезда группы водолазов АРЗ СП. Обстоятельства гибели человека устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщили спасатели, утонул мужчина 1973 года рождения.

Напомним, это уже 6 случай гибели людей в воде за последние дни:

23 июля

В Ужгородском районе в селе Сторожница было обнаружено тело несовершеннолетнего ужгородца

На Мукачевшине в искусственном водоеме в селе Бобовище утонул житель с. Верхняя Возница

22 июля

На карьере вблизи села Нижний Коропец в Мукачевском районе утонул мужчина

21 июля

Несчастный случай на озере с.Кленовец Мукачевского района забрал жизнь 17-летнего парня

20 июля

На популярном курорте в Закарпатье утонул 12-летний ребенок



