Из авто ужгородца украли четверть миллиона гривен (ФОТО)

25.07.2017 (10:11)

В Ужгороде из авто украли четверть миллиона гривен

Вчера, 24 июля, ночью, в полицию с заявлением обратился 31-летний житель Ужгорода. Мужчина сообщил, что в период с 18:40 до 20:30 неизвестный похитил из его незакрытого авто «KIA Carnival», припаркованного вблизи ресторана, 250 тысяч гривен.

На месте происшествия работали правоохранители. Теперь полиция определяет круг подозреваемых.

В преступных действиях усматриваются признаки уголовного преступления по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, причинившая значительный ущерб потерпевшему) Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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