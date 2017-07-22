Туристическая изюминка Закарпатья - водопад Труфанец (ВИДЕО)

25.07.2017 (10:59)

Водопад Труфанец в Закарпатье - настоящее чудо природы

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Водопад Труфанец находится в Раховском районе между селом Квасы и поселком Ясиня. Найти его не трудно, ведь размещен гидрологический памятник природы возле самой трассы.В этом одна из его самых больших преимуществ, ведь к ближайшим водопадам Карпат рядовому туристу придется долго добираться - например, Женецкий Гук расположился в глубине гор и идти к нему не менее 5 км. Труфанец же практически как на ладони - не заметить его с автодороги нереально. Тем более, что здесь постоянно много посетителей.Большинство туристических маршрутов по Раховском района включают Труфанец в свою программу. Отдыхающим здесь нравится, но есть и определенные пожелания.Кстати, по словам экскурсовода, ранее для туристов здесь были лучшие условия. Надежды на его восстановление есть. На последней сессии Раховского районного совета директор Карпатского биосферного заповедника получил указание от руководства района смотровая площадка восстановить.Однако это не единственная проблема, которая требует решения. Поскольку водопад находится возле трассы, там целесообразно было бы обустроить и стоянку для туристических автобусов. Теперь транспорт размещается на обочине автодороги и это довольно неудобно для автомобилей, движущихся по шоссе. Хотя, учитывая горный рельеф, это нелегко, но все же, если брать во внимание особенности движения по трассе, то очень целесообразно.