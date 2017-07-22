Самосуд на Закарпатье: Мужчину вывезли в лес и избили

25.07.2017 (11:26)

На Закарпатье мужчину вывезли в лес и избили

В селе Малый Раковец Иршавского района трое мужчин избили своего односельчанина, так как заподозрили его в краже наручных часов. Полиция выясняет обстоятельства дела, открыто уголовное производство.

Сегодня, 25 июля, в полицию обратился 61-летний житель села Малый Раковец, что на Иршавщине. Мужчина рассказал, что 21 июля вечером трое его односельчан подъехали к его дому и пригласили сесть в авто, чтобы поговорить. В ходе разговора выяснилось, что знакомые подозревают его в краже наручных часов у одного из пассажиров авто. Между мужчинами завязалась ссора.

Чтобы проучить мужчину, односельчане вывезли его в лесную местность вблизи села и избили его, а потом вернули домой.

В настоящее время заявитель проходит медицинскую экспертизу. Работники полиции установили личности фигурантов дела. Двое из них 34-х и 38-летний жители села Малый Раковец, данные третьего устанавливаются.

По факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Досудебное расследование дела продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

-

Верный пес спас мукачевца от жестокого избиения



