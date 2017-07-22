Ужасное ДТП на трассе "Киев-Чоп": "ВАЗ" с пассажирами полностью сплющило (ВИДЕО 18+)

25.07.2017 (13:03)

Страшная авария на автодороге "Киев-Чоп"

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На Львовщине в результате тройного автостолкновения погибли три человека, еще четверо участников дорожно-транспортного происшествия получили травмы различной тяжести.Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 июля в 19:15 на автодороге «Киев-Чоп» вблизи села Чишки Пустомытовского района.Как предварительно установили правоохранители, водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер», 56-летний житель города Хмельницкий, приближаясь к автомобильной пробке, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2105, который стоял, ожидая проезда и в салоне которого, кроме 21- летнего водителя, находились еще пятеро пассажиров, все мужчины, жители Каменка-Бугского района. От удара «Жигули» столкнулись с грузовым автомобилем «Вольво», который стоял впереди и за рулем которого находился 47-летний житель города Золочев.В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "ВАЗа" и его 26-летний пассажир погибли на месте происшествия, еще один пассажир «пятерки» - 28-летний мужчина, скончался в карете скорой медицинской помощи.Кроме того, с травмами различной тяжести были госпитализированы трое пассажиров «Жигулей» в возрасте 27, 51 и 50 лет. Водитель микроавтобуса «Мерседес» также получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи был отпущен.По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование.