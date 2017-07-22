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В Боздошском парке Ужгорода пройдет фестиваль дворовых игр

25.07.2017 (14:28)
В Боздошском парке можно будет поиграть в резинки, классики и др. игры 90-х
В Боздошском парке можно будет поиграть в резинки, классики и др. игры 90-х

Приурочен фестиваль будет ко Дню города. Поиграть в резинки, классики и другие игры 90-х годов будут иметь возможность все желающие.

Об этом сообщил директор КП «Под замком» Дмитрий Свирид.

«Родители, чьим детям сейчас по 8-10 лет смогут вспомнить, как они играли в детстве и научить своих детей», - сказал Свирид.

Кроме того, в Боздошском парке планируют увеличить количество мощеных дорожек. Прежде всего говорится о фестивальную аллею, на которой проходит большая часть городских фестов.
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Боздошский парк в Ужгороде передали в "другие руки"


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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