Глава Госпогранслужбы Украины подал в отставку, - СМИ

25.07.2017 (15:44)

Виктор Назаренко подал в отставку

Виктор Назаренко подал в отставку с поста председателя Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.

"Он написал заявление на увольнение по состоянию здоровья", - сообщил источник агентства.

По словам собеседника издания, во вторник, 25 июля, ожидается назначение и представление Президентом Украины Петром Порошенко нового главы ГПСУ.

Напомним, председатель Государственной пограничной службы Виктор Назеренко потерял сознание во время встречи президентов Украины и Беларуси в Администрации Президента. Его вынесли на руках из зала. Из-за этого инцидента А.Лукашенко был вынужден на время прервать свое выступление.



