Москаль заставил ДАСУ дать согласие на сертификацию Украэроруха со стороны EASA

25.07.2017 (16:25)

Совещание по функционированию Международного аэропорта «Ужгород»

Это позволит восстановить полноценную работу Международного аэропорта "Ужгород".

Во вторник (25.07) в облгосадминистрации состоялось расширенное совещание по функционированию Международного аэропорта «Ужгород», в которой приняли участие председатель ОГА Геннадий Москаль, председатель облсовета Михаил Ривис, заместитель директора департамента аэронавигации Государственной авиационной службы Украины Виталий Симак, представители Государственного предприятия Украэрорух и др.

Главный вопрос совещания - каким образом восстановить полноценную работу аэропорта, которая заблокирована Европейским агентством авиационной безопасности (EASA) из-за отсутствия сертификации Украэроруха. Напомним, что Ужгородский аэропорт - единственный в Украине, который для взлета и приземления самолетов использует воздушное пространство соседнего государства (Словакии), которая является членом Евросоюза и работает по требованиям EASA.

- В июне прошлого года срок договора между Словакией и Украиной на диспетчерское обслуживание самолетов в Ужгородском аэропорту закончился, - напомнил Москаль. - Еще за восемь месяцев до этого мы неоднократно обращались в Мининфраструктуры с просьбами сделать все для заключения нового договора. В ноябре прошлого года министр инфраструктуры Владимир Емельян в ходе визита на Закарпатье публично пообещал, что аэропорт полноценно заработает весной этого года. Уже середина лета, а аэропорт до сих пор работает в ограниченном режиме без диспетчерского сопровождения. EASA категорически отказалась разрешить словацким провайдерам обслуживать Ужгородский аэропорт до сертификации Украэроруха на соответствие требованиям Евросоюза. Мы полтора года постоянно и настойчиво поднимаем вопрос возобновления работы нашего аэропорта. За это время вложили в его модернизацию огромные средства из областного бюджета - поставили сертифицированный забор, модернизировали взлетно-посадочную полосу, отремонтировали служебные помещении и закупили оборудование для обслуживания пассажиров. На своем уровне сделали все возможное и невозможное. Мы не просим денег из госбюджета, ищем их сами, но требуем от Мининфраструктуры, Госавиаслужбы и Украэроруха управленческих решений для возобновления работы аэропорта. А в ответ не видим никакой эффективной реакции! Указанные структуры саботируют Указ Президента Украины № 146 по безвизу с Евросоюзом, который предусматривает введение авиарейсов из аэропортов Украины (в том числе коммунальных) в страны ЕС. Мы не имеем авиационного сообщения с Киевом, чтобы срочно прибыть в столицу на совещание, мне приходится пересекать границу и взлетать с аэропорта Дебрецена или Кошице. В период летних отпусков авиаперевозчики не могут ввести рейсы из Ужгорода в Турцию или Египет, хотя готовы сделать это сразу, как только аэропорт нормально заработает. А он не заработает, пока Украэрорух не даст согласие на сертификацию со стороны EASA. Фактически Закарпатье стало заложником бездействия бюрократов из Госавиаслужбы и Украэроруха, которые боясь сертификации на соблюдение требований ЕС, заблокировали работу нашего аэропорта...

Совещание проходило в жесткой тональности со стороны председателя ОГА, который заявил, что сегодня должно быть принято конкретное решение по возобновлению работы Международного аэропорта «Ужгород». Ее итогом стало совместное письмо Госавиаслужбы Украины и Закарпатской ОГА в адрес руководителя EASA Патрика Ки, в котором подтверждается готовность к сертификации Европейской организацией авиационной безопасности аэронавигационных услуг Украерорухом. Таким образом выполняется главное требование, выдвинутое EASA к Украэроруха для восстановления авиадиспетчерского сопровождения словацким провайдером самолетов в Ужгородском аэропорту.

- Если это письмо не сработает, или Украэрорух каким-то образом «даст заднюю», мы возьмемся решать проблему Ужгородского аэропорта при помощи не Министерства инфраструктуры, а авиаструктур и авиаперевозчиков из Евросоюза, - заявил Москаль.

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Венгры заинтересованы в сотрудничестве функционирования аэропорта "Ужгород" (ФОТО)



