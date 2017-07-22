Ретро-паровоз на Боржавской узкоколейке будет катать пассажиров с 4 августа

25.07.2017 (16:47)

Ретро-паровоз ГР-280 будет курсировать на Боржавской узкоколейке

Укрзализныця совместно с Министерством инфраструктуры Украины, Закарпатской облгосадминистрацией и иностранными партнерами реализует туристический проект.

Для перевозо на Боржавскую узкоколейку в Закарпатье из Гайворона прибыл паровоз Гр-280. В августе каждые выходные он будет катать пассажиров, желающих полюбоваться местным колоритом.

Ожидается, что первый рейс состоится 4 августа. Планируется, что паровоз будет курсировать по узкоколейке между Хмельником и Виноградово.

Паровоз Гр-280 построен почти 70 лет назад в Германии. Паровозы Укрзализныци этой серии уже стали героями многих фильмов и сюжетов, в частности сериала «Девять жизней Нестора Махно».

Паровозы серии «ГР» на сегодня в Украине используются на Киевской детской железной дороги и установлены в разных городах как памятники. Для их восстановления и капитально-восстановительного ремонта ретро-вагонов необходимы значительные средства.

Укрзализныця ранее сообщала, что для сохранения узкоколеек и поддержания в рабочем состоянии ретротехники необходимо, чтобы местные власти вступали в финансировании таких туристически привлекательных проектов.

ПАО «Укрзализныця» осуществляет комплексную работу по сохранению исторического железнодорожного наследия. Это - одно из важных направлений социальной ответственности общества. «Мы хотим сохранить уникальные образцы техники - живое свидетельство истории. Специалисты нашей компании провели масштабный мониторинг, уже систематизировано и запрещено уничтожать почти полтысячи объектов, имеющих историческую ценность - это паровозы, старинные пассажирские и грузовые вагоны, специальная техника, объекты инфраструктуры. В дальнейшем планируем восстанавливать исторический подвижной состав для участия в киносъемках, туристических и праздничных поездках, пополнении экспозиций музеев и выставок», - рассказал председатель правления общества Войцех Балчун.

Справка:

Узкоколейная железная дорога в Боржавской долине работает с 1908 г.. Ширина железнодорожной колеи - 750 мм. Название узкоколейки связано с рекой Боржавой, по побережью которой проходит путь.

Первоочередной задачей зализныци была транспортировка древесины из горных массивов (Полонина Боржава, Большой Дол) в Закарпатской (Притисянский) низменности. Хотя она использовалась и для пассажирских перевозок. Она проходит территориями Береговского, Виноградовского и Иршавского районов.

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Ретро-паровоз для Боржавской узкоколейки уже в Закарпатье (ФОТО)



