Трамп заявил о вмешательстве Украины в президентские выборы США

25.07.2017 (16:55)

Трамп напомнил о попытках Украины саботировать его избирательную кампанию

Во вторник, 25 июля, президент США Дональд Трамп заявляет о саботировании Украиной его предвыборной кампании. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

По мнению Трампа, саботирование предвыборной кампании было направлено на продвижение кандидатуры Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он также потребовал от генерального прокурора США расследований.

"Украинские попытки саботировать кампанию Трампа - "тихо работают, чтобы подтолкнуть Клинтон". Так где же расследование генерального прокурора", - написал президент США.

Кроме того, глава американского государства обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в слабой позиции по отношению к преступлениям, которые, по мнению Трампа, совершила его оппонент на выборах Хилари Клинтон.

"Генеральный прокурор Джефф Сешнс принял очень слабую позицию по преступлениям Хиллари Клинтон", - заявил Трамп.

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