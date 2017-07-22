Богдан Андриив не явился на выездной прием ужгородцев

25.07.2017 (18:04)

На выездной прием ужгородцев мэр отправил заместителя

Выездной прием городского главы Ужгорода сегодня проводился на коммунальном предприятии «Водоканал Ужгород». Но из-за того, что Богдан Андриив должен отбыть на общее собрание Закарпатского регионального отделения Ассоциации городов Украины, которое он возглавляет, прием ужгородцев проводил заместитель городского головы Игорь Фартушок.

Многие жители города просили о денежной помощи на лечение, а подавляющее большинство жаловались на коммунальные проблемы. Так, ужгородка почтенного возраста с улицы Собранецкой ходатайствовала, чтобы восстановили поврежденную на ее доме желоб для стока воды, другая жаловалась, проживающего на втором этаже многоэтажки, не хочет платить за лифт и просила, чтобы его для этого этажа заблокировали.

Немало было и просьб об обрезке деревьев, прежде всего тополей, которые во многих дворах многоквартирных домов Ужгорода уже имеют по 35-50 лет, выросли выше крыш, трухлявеют внутри и поэтому очень опасны.

Одна женщина жаловалась, что над своей квартирой сделала ремонт кровли и заключила соглашение с ЖРЕР, что эта сумма пойдет в счет квартплаты, однако в доме создали ОСМД и ее «переплату» не хотят учитывать. Другие рассказали, что на днях непогода совсем повредила покрытие крыши на Гвардейской и вода затекает в помещение. А представители от нескольких домов в микрорайоне «Шахта» просили нанести разметку пешеходного перехода и установить дорожные знаки возле кафе неподалеку перекрестка с улицей Шахтеров; чтобы автобусы останавливались у переулке Приютский, ибо многие там обращает к СОШ №№2 и 20 и двух детсадов. Эти же ужгородцы жаловались на мусор, который свозят в контейнерной площадки из других микрорайонов и даже сел района на воду в подвалах нескольких многоэтажек. Относительно последнего договорились, что будет создана комиссия, которая на месте проведет обследование и изучит причины подтоплений - это через изношенные сети, возведение домов ниже уровня окружающей территории ли. Похожая проблема и у жительницы улицы Франко - рассказала, что в ее частный двор с дороги через бордюр во время ливней течет вода.

Были и обращения с просьбой об изготовлении технической документации для электроотопления, установленного для малообеспеченных одиноких ужгородцев. Еще одна женщина просила изменить движение автобусов 7-го или 14-го маршрутов, чтобы хоть один возвращался в центр города не через Довженко и Почтовую, а через Мытную и Собранецкую.

Немало было и вопросов, которые отнюдь не в компетенции городской власти. Скажем, женщина выясняла, коммунальные службы не могли бы подстригать кусты у ее частного дома, потому что ей уже трудно, другая рассказывала о давних конфликты с соседями, которые уже рассматривались даже в судах. Приходила и женщина, семья которой уже более полутора десятилетия не платила за услуги водоснабжения и накопила 49 000 гривен долга.

В общем рассмотрено 23 обращения, с которыми пришли 37 жителей города.

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Наивные ужгородцы пришли с наболевшими проблемами к Богдану Андрииву (ФОТО)



