Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 26 июля 2017 г.

|В Ужгороде погожий день, осадков не ожидается
В Закарпатской области переменная облачность, ночью дожди, местами сильные, грозы, днем местами в горах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный 7-12, при грозах местами шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16°, в горах местами до 8° тепла, днем 21-26°, в горах местами 13-18° тепла.
В Ужгород облачно с прояснениями, ночью дождь, гроза. Утром слабый туман. Ветер южный 7-12, при грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16°, днем 24-26° тепла.
Восход 05:56
Закат 21:18
Температура за последние 130 лет 26 июля:
макс: 33.8° (1962)
мин: 7.1° (1956)
Народный прогноз погоды: 26 июля отмечается собор Архангела Гавриила. По народному календарю этот день считается серединой лета. Если 26 июля на дворе сухо, то осень будет долгая, тёплая и сухая. Наши предки в этот день наблюдали за ласточками: если они низко летают, осень будет долгая. С этого времени кое-где грачи начинают собираться в первые осенние стаи.
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