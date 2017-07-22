Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 26 июля 2017 г.

26.07.2017 (07:57)

В Ужгороде погожий день, осадков не ожидается

В Закарпатской области переменная облачность, ночью дожди, местами сильные, грозы, днем ​​местами в горах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный 7-12, при грозах местами шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16°, в горах местами до 8° тепла, днем ​​21-26°, в горах местами 13-18° тепла.

В Ужгород облачно с прояснениями, ночью дождь, гроза. Утром слабый туман. Ветер южный 7-12, при грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16°, днем ​​24-26° тепла.

Восход 05:56

Закат 21:18

Температура за последние 130 лет 26 июля:

макс: 33.8° (1962)

мин: 7.1° (1956)

Народный прогноз погоды: 26 июля отмечается собор Архангела Гавриила. По народному календарю этот день считается серединой лета. Если 26 июля на дворе сухо, то осень будет долгая, тёплая и сухая. Наши предки в этот день наблюдали за ласточками: если они низко летают, осень будет долгая. С этого времени кое-где грачи начинают собираться в первые осенние стаи.









