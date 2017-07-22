На Раховщине в Закарпатье ураган оставил без света несколько сел

26.07.2017 (10:33)

По Раховскому району пронесся ураган

Во вторник (25.07) с 17 по 19 часов по Раховскому району пронесся ураган. Шквальные порывы ветра оборвали линии электропередач, в результате чего села Деловое, Выдричка и Богдан были полностью обесточены, а Косовская Поляна, Росишка и Большой Бычков - частично.

В с.Ростоки дерево под порывами ветра упало на жилой дом и частично повредило кровлю, а в Рахове сломанное дерево упало на легковой автомобиль. К счастью, пострадавших нет.

На сегодняшнее утро аварийные бригады восстановили электроснабжение в большинстве сел, ремонтные работы продолжаются.

-

В Закарпатье ожидаются сильные осадки с грозами, выход воды из рек



