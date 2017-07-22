"Лаборатория Касперского" выпустила бесплатный антивирус

26.07.2017 (10:51)

Бесплатный антивирус "Kaspersky Free" уже доступен

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Компания "Лаборатория Касперского" официально запустила бесплатный антивирус Kaspersky Free, который вскоре станет доступным во всех странах мира.Об этом сообщил во вторник директор компании Евгений Касперский.Как заявил Евгений Касперский, продукт будет распространяться по миру постепенно: в первой волны запуска окажутся США, Канада, большая часть Азиатско-Тихоокеанского региона и Казахстан. Планируется, что до конца года антивирус будет доступен во всех странах.Компания уже протестовала бесплатную версию в Белоруссии, Украине, России, Дании, Китае, Норвегии, Финляндии, Швеции.Новый продукт предоставляет только базовый функционал для "защиты первой необходимости" и не конкурирует с платными версиями, в которых есть дополнительные функции."Лаборатория Касперского" работала над этим продуктом 18 месяцев, его выпуск приурочен к 20-летию компании.