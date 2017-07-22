ДТП на трассе "Киев-Чоп": Два человека в реанимации (ФОТО)

26.07.2017 (10:58)

На трассе "Киев-Чоп" столкнулись Ford и BMW

Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 25 июля, около 17:30 в с. Ковыри Пустомытовского района. На трассе "Киев-Чоп" в направлении Стрыя столкнулись автомобили Ford и BMW.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления полиции во Львовской области.

По предварительной информации, водитель BMW нарушил правила обгона и на полосе встречного движения столкнулся с автомобилем Ford под управлением 58-летнего жителя Пустомытовского района. В результате столкновения 20-летний пассажир BMW с травмами различной степени тяжести доставлен в реанимацию. Также в реанимационное отделение госпитализировали водителя автомобиля Ford.

Причины происшествия выясняются.

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