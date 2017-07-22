ДТП на трассе "Киев-Чоп": Два человека в реанимации (ФОТО)

|На трассе "Киев-Чоп" столкнулись Ford и BMW
Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 25 июля, около 17:30 в с. Ковыри Пустомытовского района. На трассе "Киев-Чоп" в направлении Стрыя столкнулись автомобили Ford и BMW.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления полиции во Львовской области.
По предварительной информации, водитель BMW нарушил правила обгона и на полосе встречного движения столкнулся с автомобилем Ford под управлением 58-летнего жителя Пустомытовского района. В результате столкновения 20-летний пассажир BMW с травмами различной степени тяжести доставлен в реанимацию. Также в реанимационное отделение госпитализировали водителя автомобиля Ford.
Причины происшествия выясняются.
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