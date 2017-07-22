Закарпатец пытался продать патроны (ФОТО)

26.07.2017 (11:14)

Полицейские Ужгородщины изъяли у мужчины патроны

В селе Барвинок, возле Ужгорода, полицейские изъяли у жителя села Ратовцы патроны, которые он пытался продать. По факту возбуждено уголовное производство.

Вчера, 25 июля, в милицию обратился 50-летний житель села Ратовцы, который сообщил, что в селе Барвинок человек предлагает купить у него патроны.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, задержала 48-летнего жителя села Ратовцы. Мужчина пытался продать 20 покрытых коррозией патронов калибра 7,62 мм, которые, по его словам, он нашел на свалке.

Патроны изъяты и направлены на экспертизу. По факту возбуждено уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Обстоятельства дела выясняют следователи.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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