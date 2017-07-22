Российские пранкеры "развели" министра энергетики США от имени Гройсмана (АУДИО)
26.07.2017 (12:07)
Пранкери из РФ от имени Гройсмана побеседовали с министром энергетики США
Пранкери из РФ Владимир Краснов и Алексей Столяров якобы от имени Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана обсудили с министром энергетики США Риком Перри вопросы поставки природного газа, расширение экспорта американского угля в Украину, природного газа и изменения климата.
Это подтвердила пресс-секретарь министерства энергетики США Шайлин Хайнс накануне.
Как отмечается, в разговоре также речь шла об американских санкциях против России.
Р.Перри, который лишь несколько недель назад вел переговоры с В.Гройсманом в Украине, подтвердил, что администрация Д.Трампа выступает против строительства газопровода "Северный поток-2", российского проекта по транспортировке природного газа в Европу через Балтийское море, то есть в обход Украины. Министр также заявил, что технологии США могут помочь Украине развивать собственную газодобычу.
"Предоставление Украине большего количества вариантов с некоторыми нашими технологиями - это, я думаю, в интересах всех, за исключением русских", - сказал Р.Перри.
Пранкеры разместили в интернете 22-минутный разговор, который состоялся 19 июля.