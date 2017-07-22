Что делать при ожогах борщевиком? (ВИДЕО)

26.07.2017 (13:04)

Борщевик - это угроза здоровью и экологическое бедствие

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Ожоги, боль, удушье - такие симптомы может вызвать обычное растение, - рассказывают закарпатские врачи.Борщевик Сосновского для населения - угроза здоровью, для района - экологическое бедствие. Он распространяется благодаря ветру. И с этой сельскохозяйственной культурой борятся на Закарпатье неохотно.Растет этот вредитель вдоль берегов рек, вдоль дорог и лесов... Теперь уже постепенно захватывает поля и дачные участки. А все потому, что борьбу с ним если и начинают, то когда уже поздно.А стоило бы выкашивать, когда растение только начинает расти - к периоду цветения, ведь ветер разносит семена на большие расстояния. Причем срезать растение надо ниже корневой шейки. Однако этого почему-то никто не делает и как следствие обращения в больницы людей, пострадавших от борщевика. Чаще всего это, конечно же, дети.Врачи советуют: если все же контакт с борщевиком состоялся, промыть места ожогов водой с мылом, обработать спиртом, а затем пантенолом. Также стоит как минимум 2 суток избегать солнца. Однако лучше всего - это профилактика: покажите детям борщевик и расскажите об опасности. Тем более, что найти его не проблема.