Генпрокуратура собирается объявить Черновецкого в международный розыск

26.07.2017 (13:55)

ГПУ собирается объявить Черновецкого в розыск Интерпола

Генеральная прокуратура Украины объявит бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого в международный розыск по линии Интерпола, как только завершатся необходимые для этого процессуальные процедуры.

Об этом сообщает УНН, ссилаючись на собственные источники.

"Мы объявим подозреваемого Черновецкого в международный розыск по линии Интерпола, как только завершатся необходимые для этого процессуальные процедуры, в частности, как только следователи получат официальное подтверждение о стране, где проживает экс-мэр", - сообщил собеседник.

Суд разрешил задержать экс-мэра Киева Леонида Черновецкого с целью привода в судебное заседание по избранию ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 14 июля ГПУ сообщила о подозрении экс-мэру Киева Леониду Черновецкому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

В частности, Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве. Как известно, бывший мэр Киева Леонид Черновецкий сейчас находится в Израиле.

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Напомним, в прошлом году Экс-мэр Киева "Леня-космос" баллотировался в грузинский парламент



