Интернет-провайдер заявляет о попытках рейдерского захвата имущества Ужгородским горсоветом

26.07.2017 (15:38)

Ужгородский горсовет "наехал" на интернет-провайдера "ТрансКом"

Завтра, в четверг, 27 июля в 15:00, в Ужгородском пресс-клубе состоится пресс-конференция руководства ООО "ТрансКом", который заявляет о попытках рейдерского захвата имущества фирмы Ужгородским городским советом.

Предприниматели расскажут также о причинах полного отсутствия видеонаблюдения в Ужгороде. (С 2012 года ООО "ТрансКом" предоставляло услуги доступа видеокамер по Ужгороду к Интернету).

С журналистами встретятся Анжела Пучкова, директор ООО "ТрансКом" и Александр Пересоляк, адвокат. Приглашены также представители Ужгородского городского совета.

Городской совет, по словам предпринимателей, также объявил тендер на выполнение работ по построению собственной сети системы видеонаблюдения, при этом в городе есть десятки провайдеров, которые могут предложить такие услуги. Об этом также пойдет речь на пресс-конференции.





Заседание состоится в Ужгородском пресс-клубе по адресу:

Ужгород, пл. Жупанатская, 15/4.

Начало в 15:00

Приглашаются представители всех СМИ.





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