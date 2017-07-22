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Интернет-провайдер заявляет о попытках рейдерского захвата имущества Ужгородским горсоветом

26.07.2017 (15:38)
Ужгородский горсовет
Ужгородский горсовет "наехал" на интернет-провайдера "ТрансКом"

Завтра, в четверг, 27 июля в 15:00, в Ужгородском пресс-клубе состоится пресс-конференция руководства ООО "ТрансКом", который заявляет о попытках рейдерского захвата имущества фирмы Ужгородским городским советом.

Предприниматели расскажут также о причинах полного отсутствия видеонаблюдения в Ужгороде. (С 2012 года ООО "ТрансКом" предоставляло услуги доступа видеокамер по Ужгороду к Интернету).

С журналистами встретятся Анжела Пучкова, директор ООО "ТрансКом" и Александр Пересоляк, адвокат. Приглашены также представители Ужгородского городского совета.

Городской совет, по словам предпринимателей, также объявил тендер на выполнение работ по построению собственной сети системы видеонаблюдения, при этом в городе есть десятки провайдеров, которые могут предложить такие услуги. Об этом также пойдет речь на пресс-конференции.


Заседание состоится в Ужгородском пресс-клубе по адресу:
Ужгород, пл. Жупанатская, 15/4.
Начало в 15:00
Приглашаются представители всех СМИ.


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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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