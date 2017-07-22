Закарпатец сбывал марихуану возле детского лагеря отдыха (ФОТО)

26.07.2017 (16:02)

Под Ужгородом возле детского лагеря задержали наркоторговца

Работники полиции из Управления противодействия наркопреступности в Закарпатской области задержали 20-летнего жителя Ужгородского района, который продал марихуану. По данному факту начато расследование.

Сегодня, 26 июля, сотрудники Управления противодействия наркопреступности в Закарпатской области задержали наркоторговца в селе Оноковцы Ужгородского района. 20-летний местный житель у детского лагеря отдыха продал 10 граммов марихуаны за 1000 гривен.

В действиях правонарушителя полиция усматривает признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (Сбыт наркотических средств в местах массового пребывания граждан).

Изъятое вещество направлено на экспертизу. Откуда у молодого человека марихуана и кому еще он ее сбывал, установит следствие.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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