Полиция Закарпатья разыскивает несовершеннолетнюю девушку (ФОТО)

26.07.2017 (16:08)

В Закарпатье пропала 17-летняя Улиганинец Мирослава

Сотрудники Свалявского отделения полиции разыскивают 17-летнюю девушку, которая ушла из дома и место её пребывания неизвестно.

Сегодня, 26 июля, в полицию Свалявщины поступило обращение от жителя села Пасека, который сообщил, что три дня назад его 17-летняя дочь Улиганинец Мирослава Юрьевна исчезла. Мужчина рассказал правоохранителям, что девушка ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась. Мобильный телефон у нее выключен.

На момент исчезновения была одета в синие джинсы, фиолетовую блузку, обувь розового цвета и имела коричневый рюкзак. Рост 160-165 сантиметров.

Полиция обращается с просьбой ко всем, кто владеет информацией о местонахождении Мирославы, сообщить об этом на линию «102» или в Свалявское отделение полиции.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области