Из России на оккупированный Донбасс ездят похоронные грузовики

26.07.2017 (16:37)

ОБСЕ зафиксировала похоронные грузовики России на Донбассе

СММ ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области, зафиксировала движение двух похоронных грузовиков, которые пересекли границу России и территорию временно оккупированного Донбасса.

Об этом говорится в отчете СММ.

"В течение отчетного периода наблюдали за двумя похоронными грузами, которые пересекали границу через Донецкий БКП. Первый грузовик прибыл в Украину 19 июля в 11:55", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что второй похоронный грузовик прибыл в Украину 25 июля в 6:30 и вернулся обратно в Российскую Федерацию в 6:50 в тот же день.

"На фургоне была надпись "Ритуальные услуги Харон" (на русском)", - говорится в отчете СММ ОБСЕ.

При этом уточняется, что наблюдателям не удалось выяснить перевозили ли автомобили гробы.

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