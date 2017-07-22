Из России на оккупированный Донбасс ездят похоронные грузовики

|ОБСЕ зафиксировала похоронные грузовики России на Донбассе
СММ ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области, зафиксировала движение двух похоронных грузовиков, которые пересекли границу России и территорию временно оккупированного Донбасса.
Об этом говорится в отчете СММ.
"В течение отчетного периода наблюдали за двумя похоронными грузами, которые пересекали границу через Донецкий БКП. Первый грузовик прибыл в Украину 19 июля в 11:55", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что второй похоронный грузовик прибыл в Украину 25 июля в 6:30 и вернулся обратно в Российскую Федерацию в 6:50 в тот же день.
"На фургоне была надпись "Ритуальные услуги Харон" (на русском)", - говорится в отчете СММ ОБСЕ.
При этом уточняется, что наблюдателям не удалось выяснить перевозили ли автомобили гробы.
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