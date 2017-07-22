Допрыгался: Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства

26.07.2017 (17:04)

Саакашвили уже лишен украинского гражданства

Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

"Мне подтверждают: это правда - грузинского януковича Михо Саакашвили лишили украинского гражданства и это свидетельствует, что президент Петр Порошенко наконец-то начал признавать собственные ошибки. Он незаконным образом предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки", - написал он.

СМИ сообщают, что в Государственной миграционной службе также подтвердили данную информацию.

"Основание - Статья 19 "Основания для потери гражданства Украины" Закона Украины "О гражданстве Украины". В данном случае - получение гражданства вследствие обмана", - сообщили в Госмиграционной службе, пишут СМИ, ссылаясь на свои источники.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что лишение украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили - это правильное решение.

"Государственный чиновник должен иметь исключительно одно - украинское - гражданство! Австралия подает нашим многоженцам замечательный пример. Лишение украинского гражданства Саакашвили - который, как и Янукович, убивал собственных сограждан, чтобы удержаться у власти - это запоздалое, но очень правильное решение. Саакашвили должен предстать перед реформированным грузинским судом, чтобы ответить за убийства наших братьев-грузин", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, что угроза лишения гражданства, предоставленного ему в 2015 году лично Порошенко, нависла над Саакашвили после отставки с поста губернатора и перехода в жесткую оппозицию к президенту и правительству. Эту тему мастерски подогревает и сам Саакашвили, регулярно заявляя, что в администрации президента действительно рассматриваются способы лишения его гражданства, что при нынешнем украинском законодательстве невозможно сделать принудительно.

Стоит заметить, что лишение украинского гражданства чревато для Саакашвили выдачей его грузинским правоохранителям, обвиняющим политика в ряде тяжких преступлений. Впрочем, в ходе своего недавнего визита в Грузию Петр Порошенко не без сожаления заявил, что на сегодняшний день вопросы экстрадиции Саакашвили на родину не рассматривается.

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