Руководители Закарпатья поздравилии "двухсотбальников" (ФОТО)

26.07.2017 (18:59)

Лучших закарпатских учеников наградили в обладминистрации

В этом году четырнадцать закарпатских учеников сдали внешнее независимое оценивание с максимальным результатом - 200 баллов. По этому показателю область занимает шестое место в Украине.

Наибольшее количество обладателей Наивысшего результата - девять - выпускники Ужгородской общеобразовательной специализированной школы-интерната с углубленным изучением отдельных предметов. В частности, четверо из математики Станислав Томаш, Джессика Немец, Дмитрий Кунцьо и Игорь Баренблат. Трое из химии - Александр Сабовчик, Виктория Траль и Тимур Пуховой, а также один из английского языка - Максим Субота. При этом А. Сабовчик, получил максимум баллов сразу по двум предметам - биологии и химии.

Яна Романюк, выпускница Мукачевской гимназии, получила самый высокий балл по немецкому языку, ученик Хустского СОШ №2 Эдуард Павлишинец - по физике. Выпускник Виноградовского ООШ №8 Ярослав Бендаревский получил 200 баллов по математике, ученик Виноградовской гимназии Константин Агафонов - по химии. Выпускница Воловецкой ООШ Анна Зоривчак получила высший балл по биологии.

26 июля лучших выпускников Закарпатья приветствовали в облгосадминистрации руководители края. Председатель ОГА Геннадий Москаль поздравил абитуриентов с окончанием школы и началом новой жизни. Он пожелал будущим студентам найти себя в выбранной профессии, успешного поступления и обучения в ВУЗах. А председатель облсовета Михаил Ривис - достойно использовать свой потенциал. «Ставьте перед собой амбициозные цели, нет несбыточных мечт! Искренне желаю вам их достигать», - пожелал он.

В конце встречи руководители края вручили будущим студентам благодарности и ценные подарки. Поздравительные грамоты получили также родители учеников и руководители учебных заведений, где учились «двухсотбальники».

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