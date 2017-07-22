Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 27 июля 2017 г.

27.07.2017 (07:48)

В Ужгороде облачо, возможен дождь c грозой

В Закарпатской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем ​​местами грозы. Ночью и утром в горных полынях местами слабый туман Ветер юго-западный 5-10, во время грозы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-14° тепла, днем ​​20-25°, в горах местами 14-19° тепла.

В Ужгород переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13°, днем ​​23-25° тепла.

Восход 05:57

Закат 21:17

Температура за последние 130 лет 27 июля:

макс: 33.4° (1988)

мин: 8.6° (1952)

Народный прогноз погоды: 27 июля почитается память преподобного Стефана Махрищского, чудотворца. С этого дня начинается спад лета, который продлится до 26 августа. В это время листья на деревьях начинают приобретать осеннюю окраску. В прежние времена заметили, если день 27 июля жаркий, сухой, то зима будет морозной и малоснежной.









